منقية الراجحي تتوج بالمركز الأول في فئة 30 حمر بمهرجان الإبل

2019-03-12

متابعات الخليج 365 - حمد الجمهور - الصياهد

أعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، اليوم، نتائج منافسات فئة (30 جمل- حمر)، حيث توجت بالمركز الأول منقية نايف عبدالمحسن الراجحي، فيما حلت في المركز الثاني منقية عايض رفعان القحطاني، وذهب المركز الثالث من نصيب محمد مسيفر السواط، فيما جاء المركز الرابع من نصيب منقية محمد فلاح العتيبي، وحققت منقية عيد محمد السحمه المركز الخامس.

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من جهة أخرى، تقام غدًا الأربعاء منافسات (50 جمل- حمر)، بعد أن تجاوزت المنقيات المشاركة الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث.

وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (30 جمل- صفر)؛ تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا الأربعاء قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الخميس.