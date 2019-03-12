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تكليف سيدتين بمناصب قيادية في بلدية رجال ألمع
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - رجال ألمع
أصدر رئيس بلدية رجال ألمع، سعيد بن علي حافظ، قرارًا يقضي بتعيين سيدتين في مناصب قيادية بالبلدية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بالأمانة بصورة عامة.
وتوجيه حافظ جاء بتعيين ندى بن يحيى دهل مساعدة لرئيس البلدية بخطة تحسين المشهد الحضري، وتعيين نالة عبده عسيري في قسم العلاقات العامة بالبلدية.
وأوضح حافظ أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من مبدأ استقطاب الكفاءات الإدارية في إنجاز أعمال الإدارة التي تهدف إلى تطوير العمل البلدي بالأمانة وتحقيق رؤية المملكة 2030 بأهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية.
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