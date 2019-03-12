بوينغ تدافع عن 737 ماكس : لدينا ثقة تامة

2019-03-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

بالتزامن مع تعليق العديد من الدول تحليق طائرات بوينغ من طراز 737 ماكس بعد حادث الطائرة الإثيوبية، قالت الشركة المنتجة اليوم الثلاثاء إن لديها ”ثقة تامة في سلامة أسطول طائراتها من طراز 737 ماكس.

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ورغم تعرض هذا الطراز لحادثين أسفرا عن سقوط قتلى منذ أكتوبر الماضي وزيادة عدد الهيئات التنظيمية التي علقت استخدام هذه الطائرات في أنحاء العالم قالت بوينغ: ندرك أن الهيئات التنظيمية والزبائن اتخذوا قرارات اعتقادا منهم بأنها الأكثر ملاءمة لأسواقهم الداخلية.

وأضافت أن إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية لم تتخذ أي إجراء إضافي في هذا التوقيت وأنه بناء على المعلومات المتاحة حاليا “فليس لدينا ما يدعو لإصدار توجيهات جديدة لشركات الطيران”.

وكانت عدة دول من بينها المغرب وعمان وبريطانيا والصين وماليزيا قد منعت 737 ماكس من التحليق بعد الحادث الأخير الذي تسبب في وفاة 157 شخصًا بعد دقائق من إقلاع الرحلة المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي في كينيا.