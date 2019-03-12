أمير الرياض والأمير سلطان بن سلمان يدشنان انطلاق المعرض السعودي الدولي للطيران

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس نادي الطيران السعودي انطلاق أكبر معرض للطيران في منطقة الشرق الأوسط المعرض السعودي الدولي للطيران الذي يقام على مساحة أكثر من 100 ألف متر مربع في مقر نادي الطيران السعودي في مطار الثمامة – الرياض.

وفي تصريح صحافي بهذه المناسبة، وصف سمو أمير منطقة الرياض المناسبة بأنها مناسبة وطنية حقيقية ، يسعد بتدشينها مع الأمير سلطان بن سلمان الذي يجسد روح العطاء والعمل المثمر، موضحاً سموه أن هذه الثمار التي نكسبها الآن هي ثمرة رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، متمنياً أن يكون هذا المعرض بداية انطلاقه جديدة لمعارض متتابعة ومتتاليه سواءً في عالم الطيران أو عالم الفضاء.

وأشار سمو أمير منطقة الرياض أن الإقبال على المعرض كبيرا ، معبراً عن شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان والشركاء الذين عملوا لإنجاح المعرض في جميع المجالات.

من جهته .. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس نادي الطيران السعودي أن هذا الحضور الكبير من المهتمين بصناعة الطيران والفضاء في العالم يعكس مكانة المملكة العربية السعودية في العالم ، معبراً عن فخره الكبير بما وصل إليه الانسان السعودي من علم وتأهيل حتى أصبح يقود أكبر المشروعات ليس على مستوى المنطقة بل والعالم ، وهذا المعرض هو خير شاهد على ما وصلت إليه كفاءة وقدرة الإنسان السعودي.

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وبين سموه أن الحضور الكبير لهذا المعرض المتخصص يعكس ما سبق أن قاله سموه أن المملكة العربية السعودية مهيأة لأن تكون الدولة الأكثر جذباً للمعارض والمؤتمرات في المنطقة، وهو ما عمل عليه طوال السنوات الخمس الماضية البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي نظم هذا السوق ووضع له الأطر المناسبة التي كفلت له النجاح، والمملكة اليوم تجني ثمرة هذا العمل المنظمة لصالح دعم هذه الصناعة المهمة على مستوى العالم.

و عبر سمو الأمير سلطان بن سلمان عن خالص تقديره وشكره لنادي الطيران السعودي الذي نظم هذه الفعالية المهمة، كما وجه شكره لجميع الجهات التي شاركت في تنظيم هذا المعرض الفريد من نوعه وكذلك مؤسسات الدولة التي سخرت كل إمكانياتها لدعم إنجاح هذا المعرض المتميز، متمنياً لجميع المشاركين التوفيق والنجاح.

وشهد أمير منطقة الرياض وسمو مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من بينها اتفاقية رعاية الطلاب بين نادي الطيران السعودي وشركات أرامكوا السعودية وشركة السلام لصناعة الطيران والشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية وذلك لابتعاث 25 طالباً سعودياً للدراسة في أرقى جامعات العالم، كما شهدا توقيع اتفاقيات تقديم خدمة التدريب بين نادي الطيران السعودي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشركة أرامكو السعودية لتدريب الشباب السعودي.