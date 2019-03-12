الان تتابع الأرصاد: هطول أمطار رعدية على 11 منطقة بالمملكة غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأربعاء الموافق 2019/03/13 في المملكة.
وقالت إنه من المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على “مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية”.
وشملت التوقعات، هطول أمطار رعدية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الأجزاء الغربية من الرياض، تبوك، الجوف، حائل، القصيم.
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