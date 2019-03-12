كامل الحليلي السلمي يخطف بطاقة التأهل لنهائيات فرسان القصيد ويشكر قبيلته وكل من دعمه

خطف الشاعر السعودي كامل الحليلي السلمي وبجدارة بطاقة التأهل إلى نهائيات فرسان القصيد ، حيث تأهل ممثل لقبيلته العريقة قبيلة بني سليم في نهائيات “فرسان القصيد” على جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي

ويقدم هذه الجائزة نادي الإبل على قناة “MBC1″ .

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وتعقيبا على فوزه وجه الشاعر كامل الحليلي السلمي الشكر لكل من وقف معه حتى نال هذا الشرف بالحصول على بطاقة التأهل ،

وفي رسالة وفاء جميلة من الشاعر الحليلي لقبيلته وباقي القبائل التي دعمته ووقفت معه وايضا لمحبي الشعر الذين دعموه قال :

” يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أفراد قبيلتي وكذلك محبي الشعر من القبائل الأخرى على وقوفهم الصادق ، ودعمهم غير المحدود الذي كان له الفضل بعد الله في تجاوز المراحل السابقة من مراحل برنامج فرسان القصيد حتى وصلت بعد فضل الله ثم فضلهم للحلقة النهائية من البرنامج التي تحتاج من الجميع وقوف ودعم أقوى من المراحل السابقة ..”