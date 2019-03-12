تردد قناة 24 الرياضية السعودية saudi 24 sport على النيل سات

استقبل تردد قناة 24 الرياضية عبر القمر الصناعي النيل سات، واضبط تردد قناة saudi 24 sport hd لمتابعة وجبات كروية ورياضية دسمة، من خلال شاشة قناة سعودي 24 التي تهتم بمتابعة مسابقات ومنافسات الرياضية السعودية، خاصةً مباريات كرة القدم للمنتخبات والأندية السعودية، المشاركة في مسابقات دوري أبطال أسيا، والدوري السعودي للمحترفين “كأس دوري محمد بن سلمان”، ودوري الدرجة الأولى السعودي، ومسابقات كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس ولي العهد، وغيرها من المنافسات المحلية والقارية والعالمية.

حظيت قناة سعودي 24 الرياضية، ضمن باقة قنوات 24 السعودية المتنوعة، على اهتمام ومتابعة خاصة من المشاهد السعودي والعربي، خاصةً بعد تقديم القناة للعديد من مباريات كرة القدم المشفرة، التي صنعت لعشاق كرة القدم السعودية والعربية حالة من الضجر جراء سياسات التشفير والاحتكار، لواحدة من احب الألعاب والمنافسات الرياضة على مستوى دول العالم وهي كرة القدم، ومن خلال ضبط تردد قناة 24 الرياضية عالية الجودة، يمكن متابعة بعض مباريات الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال أسيا، كما استمتع عشاق الساعرة المستديرة بمباراة الهلال والدحيل اليوم.

ضبط تردد قناة 24 الرياضة السعودية

عشاق كرة القدم بصفة خاصة والمنافسات الرياضية السعودية والعربية بثفة عامة، تابعوا تردد قناة 24 الرياضية السعودية على النايل سات من خلال ضبط تردد استقبال القناة على جهاز الاستقبال الرقمي لديكم وفق القيم التالية.

القناة التردد الترميز الاستقطاب تصويب الخطاء اسم القمر تردد قناة 24 الرياضية 11562//11566 27500 رأسي 5/6 النايل سات

تردد قناة سعودي 24

عبر تردد قناة سعودي 24 يمكن متابعة العديد من برامج الحوار الرياضية، لتغطية مستجدات الأحداث الرياضية في المملكة وعلى الساحة الأسيوية والعالمية، لما يتعلق بالمسابقات الرياضية السعودية في كافة المجالات