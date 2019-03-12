وفاة طالبة في حافلة مدرسة أهلية بالقنفذة

جدة - عمرو شويل القنفذة- الخليج 365

توفيت طالبة، اليوم الثلاثاء، اختناقًا داخل باص إحدى المدارس الأهلية بمحافظة القنفذة.

وفي التفاصيل: “الطفلة غلبها النعاس ونسيها السائق داخل الباص، ولم ينتبه لها إلا بعد العودة والتأكد لها، وعثر عليها بعد أن فارقت الحياة”.

وأوضح متحدث مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة إبراهيم المتحمي، أن الطفلة وصلت إلى مستشفى القنفذة وبعد الكشف عليها تم التأكد بأنها وصلت للمستشفى متوفية.