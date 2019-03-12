بن مساعد يقصف جبهة جمال ريان: فرحنا لقطر حتى ظهرت تسجيلات الحمدين

قصف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، جبهة المذيع بقناة الجزيرة القطرية جمال ريان، بعدما اعتبر الأخير أن الأمير له رأيان فيما يخص استضافة قطر لمنافسات كأس العالم 2022.

وأوضح جمال ريان، أن الأمير عبدالرحمن بن مساعد ” مدح وأثنى عالياً على قطر عندما فازت بتنظيم كأس العالم.. والآن لم يبقى من شر الا وذكره ضد قطر، حتى اسمه الجديد الأمير عبدالرحمن بن مساعد رأيان ” .

من جانبه، أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن الشعب السعودي فرح لقطر عندما فازت بتنظيم كأس العالم لأنه كان يعتبرها جزءًا من النسيج الخليجي، قائلًا : ” جمال ريان لا يطيق أنه استحق اسمه الجديد والتصق به فصار جميل رأيان، يا رأيان حين فازت قطر بتنظيم كأس العالم كان قبل 9 أعوام وكنا نعاملها كجزء من نسيجها الخليجي وفرحنا لها وعبرنا عن شعور صادق وقتها، رغم بعض سفاهات قناتك الجزيرة، الى أن ظهرت تسجيلات الحمدين بعد سنتين من ذلك ” .

وأضاف: ” بالمناسبة والحديث هنا ليس موجهًا لرأيان وانما لمن لا يملك المعلومة كنت حينها رئيسًا لنادي الهلال وكانت القنوات الرياضية القطرية تطلب مداخلات من أصحاب الشأن الرياضي السعودي وقتها تعليقًا على حصول قطر على التنظيم ولم أكن لأرفض حينها للأسباب التي ذكرت ” .

وكانت صحيفة ” صنداي تايمز ” الإنجليزية، قد كشفت من خلال بعض الوثائق السرية التي أزاحت الستار عنها، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” عُرض على أعضاءه الحصول على حوالي مليار دولار من قطر؛ على سبيل الرشوة، للفوز بشرف استضافة كأس العالم 2022.