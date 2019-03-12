600 مواطن ومواطنة غيروا أسماءهم خلال شهر.. تعرف على أبرز الأسماء التي فضلوها

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن تغيير أسماء أكثر من 611 مواطن ومواطنة خلال شهر جمادى الآخر الماضي، بناءً على طلبات تقدموا بها لتغييرها إلى أسماء أخرى يفضلونها.

وبلغ عدد المواطنات اللائي طلبن تغيير أسمائهن 496 مواطنة، في حين بلغ عدد المواطنين 115 مواطناً.

ومن أبرز الأسماء التي فضّل الإناث التغيير إليها: (مها، وحنان، وعبير، وروز، وغزل، وشادن، جواهر، ولمى، وريما، وطيف، وغلا، وريم، وسارة، الجوهرة، والعنود، ونجد)، فيما كان من بين الأسماء التي تم تغييرها: (قنعة، وهلالة، وشهوة، وخميسة، ووقيتة، ومطيرة، ومشعاء، ووشيلة، وحمامة، وحجيرة، ونامشة، ومتعبة، وعنده، وخصبلة، وطفله).

أما أبرز الأسماء التي فضلها الذكور، فكانت: (سلمان، وسلطان، وبدر، وعبدالعزيز، وفيصل، وعبدالرحمن، وعبدالله، وخالد، وفهد، ومحمد، وحسين)، فيما كان من بين أسماء الذكور التي تم تغييرها: (مناحي، ومعيض، وعامش، وفجر، وفيحان، ووصل الله، وعيدان، ومعدي، وعبده، ومريع، وزكريا، وخضير، وضحيان، وطه، وصلال، وعائش، ومطاعن، وجشان، وجهز، وخضران، وعبدالكبير، ومفتي، وعبلان، ووقيان، ودحيم، وعويضة).

ومن بين حالات تغيير الأسماء، أحمد قام بتغيير اسمه إلى غرامة، وسوسن إلى سطام.