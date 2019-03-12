الجمارك توضح الحد المسموح لإدخال العسل إلى المملكة للاستعمال الشخصي

أكدت الهيئة العامة للجمارك أن الكمية المسموح بإدخالها إلى المملكة من العسل للاستعمال الشخصي تبلغ 5 كجم كحد أقصى، وأكثر من ذلك تعتبر كمية تجارية، يتطلب استيرادها توفر سجل تجاري لنفس النشاط.

وتجاوبت الهيئة من خلال حسابها على موقع “تويتر”، مع استفسار مواطن بشأن إمكانية استقباله لطلبية تزن 10 كجم من العسل تشحن له من خارج المملكة، مبينة أن الكمية تعتبر تجارية، ويلزم توفر سجل تجاري لنفس النشاط، حتى يتمكن من استقبالها.