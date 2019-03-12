الحصيني يكشف موعد انتهاء فصل الشتاء.. ويُحذِّر من بياع الخبل عباته

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن الموعد المتوقع لانتهاء فصل الشتاء، محذرًا في الوقت نفسه من موسم الحميمين المعروف باسم “بياع الخبل عباته”.
وأوضح “الحصيني” على حسابه في موقع “تويتر”، أن “انتهاء فصل الشتاء فلكيًا يوم الخميس الموافق 14 رجب الجاري، وذلك بتعامد الشمس على خط الاستواء”.
وأكد خبير الطقس، أن موجات البرد لم تنتهِ حتى بدخول فصل الربيع، ناصحًا بعدم تخفيف الملابس الشتوية حتى انتهاء النصف الأول من فصل الربيع.
وفي سياقٍ ذي صلة، حذَّر “الحصيني”، من موسم الحميمين ومدته 26 يومًا، والمعروف عند العامة بـ”بياع الخبل عباته”، مبينًا أن سبب تسميته هو الرجل الذي باع عباءته الثقيلة بعد انتهاء فصل الشتاء فسخر الناس منه لشعوره بالبرد بعدها.
وختم خبير الطقس، بقوله: إن “الحرارة من الممكن أن تصل لـ40 درجة مئوية، لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة، ليستمر الربيع حتى 20 رمضان المقبل ويعقبه دخول الصيف”.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يكشف موعد انتهاء فصل الشتاء.. ويُحذِّر من بياع الخبل عباته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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