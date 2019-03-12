هذا ما كان ينتظره السعوديين من 'واتس آب'

كشف تطبيق "واتس آب" عن ميزة كان ينتظرها السعوديون منذ وقت طول، حيث أتاحت إجراء المكالمات الصوتية والفيديو لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

وكانت خدمة التطبيق مقتصرة فقط على الرسائل النصية وإرسال الوسائط.

وبدأت الخدمة العمل بشكل تدريجي اليوم الثلاثاء، وقد عبر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بهذه الخطوة. وفقاً لما أورده موقع "بوابتي"

ويستلزم تحديث آخر إصدار من التطبيق على منصتي "آي أو إس" و "أندرويد"، كي تعمل مكالمات الصوت والفيديو بنجاح.

ولم تصدر شركات الاتصالات السعودية أي تصريح حول هذا القرار.