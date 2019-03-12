السعودية اليوم / حفر الباطن تحتضن فعاليات ترفيهية وثقافية ورياضية ضمن "موسم الشرقية"



حفر الباطن 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

تحتضن محافظة حفر الباطن العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية المتنوعة والممتعة، ضمن فعاليات "موسم الشرقية" الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 30 مارس الجاري، تحت شعار (الشرقية ثقافة وطاقة)، وذلك لتنشيط السياحة الداخلية، وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي في المملكة ضمن برنامج جودة الحياة 2020 ورؤية المملكة 2030.

تتضمن الفعاليات فعالية "إثراء لاب" التي تقدم معارض تفاعلية متنقلة ذات طبيعة تعليمية وابتكارية تعتمد على الإبداع في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات والتقنية الحديثة، وتناسب جميع الأعمار والفئات. إضافة إلى فعالية "تجربة تفاعلية لعملية إنتاج النفط" التي تتيح للزوار خوض تجربة تفاعلية تعتمد على أحدث التقنيات التي تستعرض عمليات التنقيب وإنتاج النفط.

كما تشمل الفعاليات تقديم "عروض أفلام سعودية" التي تستعرض مجموعة أفلام سعودية قصيرة حائزة على عدة جوائز محلية وعالمية لإثراء المشهد الثقافي، وتحفيز الشباب السعودي على الإبداع والفنون بأنواعها المختلفة.

وتشهد الفعاليات تقديم "مهرجان الألعاب" والذي يتيح للأطفال فرصة اللقاء بالشخصيات الكرتونية المفضلة لديهم، والتقاط الصور، والاستمتاع بأجواء بعروض مدهشة، إلى جانب مهرجان "قرية سبيس توون" والتي ستقام في منتزه الشمال.

كما تأتي فعالية "تحدي حفر الباطن للانجراف (الدرفت)"، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في منطقة الرابية من 22 إلى 23 مارس، ذلك لإبراز القدرات

وتستضيف محافظة حفر الباطن ضمن فعالياتها (منتدى إثراء) الذي يقدمه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، بمنتزه الشمال يومي 21 و 22 مارس، والذي يستعرض خلاله نخبة من الخبراء الشباب تجاربهم وقصصهم الشخصية الملهمة التي تثري العقول وتعزز مبادئ الإبداع والمثابرة والنجاح بين الشباب في المملكة.

//انتهى//

13:54ت م

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حفر الباطن 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واستحتضن محافظة حفر الباطن العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية المتنوعة والممتعة، ضمن فعاليات "موسم الشرقية" الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 30 مارس الجاري، تحت شعار (الشرقية ثقافة وطاقة)، وذلك لتنشيط السياحة الداخلية، وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي في المملكة ضمن برنامج جودة الحياة 2020 ورؤية المملكة 2030.تتضمن الفعاليات فعالية "إثراء لاب" التي تقدم معارض تفاعلية متنقلة ذات طبيعة تعليمية وابتكارية تعتمد على الإبداع في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات والتقنية الحديثة، وتناسب جميع الأعمار والفئات. إضافة إلى فعالية "تجربة تفاعلية لعملية إنتاج النفط" التي تتيح للزوار خوض تجربة تفاعلية تعتمد على أحدث التقنيات التي تستعرض عمليات التنقيب وإنتاج النفط.كما تشمل الفعاليات تقديم "عروض أفلام سعودية" التي تستعرض مجموعة أفلام سعودية قصيرة حائزة على عدة جوائز محلية وعالمية لإثراء المشهد الثقافي، وتحفيز الشباب السعودي على الإبداع والفنون بأنواعها المختلفة.وتشهد الفعاليات تقديم "مهرجان الألعاب" والذي يتيح للأطفال فرصة اللقاء بالشخصيات الكرتونية المفضلة لديهم، والتقاط الصور، والاستمتاع بأجواء بعروض مدهشة، إلى جانب مهرجان "قرية سبيس توون" والتي ستقام في منتزه الشمال.كما تأتي فعالية "تحدي حفر الباطن للانجراف (الدرفت)"، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في منطقة الرابية من 22 إلى 23 مارس، ذلك لإبراز القدرات الرياضية للمشاركين من خلال استخدام جميع التقنيات والأساليب في الانجراف مع التحكم في المسار المحدد والمتعرج.وتستضيف محافظة حفر الباطن ضمن فعالياتها (منتدى إثراء) الذي يقدمه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، بمنتزه الشمال يومي 21 و 22 مارس، والذي يستعرض خلاله نخبة من الخبراء الشباب تجاربهم وقصصهم الشخصية الملهمة التي تثري العقول وتعزز مبادئ الإبداع والمثابرة والنجاح بين الشباب في المملكة.//انتهى//13:54ت م0108

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.