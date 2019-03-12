السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض يرعى حفل افتتاح مبنى كلية التمريض بجامعة الملك سعود



الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض, تنظم جامعة الملك سعود يوم الثلاثاء 13 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م حفل افتتاح مبنى كلية التمريض.

وبهذه المناسبة أوضح معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر, أن الجامعة تفخر برعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل افتتاح مبنى الكلية, لافتًا إلى أن كلية التمريض منذ أن كانت جزءًا من كلية العلوم الطبية التطبيقية تمضي بخطوات حثيثة لبناء جيل من العاملين والقادة في مجال التمريض وما هذه الاحتفالية إلا لإبراز مكانة هذه الكلية، ومسيرة إنجازاتها، حيث تأتي داعمة لخطوات جامعة الملك سعود نحو الريادة والتميز، معربًا عن اعتزاز الجامعة بتعيين أول عميد لكلية التمريض من عنصر نسائي حيث تعد الدكتورة مي الراشد أول عميد لكلية أكاديمية في الجامعة.

و حول كلية التمريض أشار معاليه إلى زيادة كادر أعضاء هيئة التدريس من منسوبي الكلية و ابتعاث معيدي الكلية و محاضريها لاستكمال الدراسات العليا في التخصصات الدقيقة في مجال التمريض و علومه، كما تم إقرار القبول المباشر لطلاب و طالبات التمريض بعدد 150 طالبًا و 160 طالبة و هذا العدد يشكل قفزة نوعية و تسد الفجوة في أعداد خريجي التمريض والتحاقهم بسوق العمل بما يحقق رؤية المملكة 2030م في توطين تخصص التمريض في كافة المستشفيات على مستوى المملكة.

وأفاد أن المبنى الجديد للكلية يضم 11 قاعة دراسية مجهزة وفق أعلى معايير الجودة العالمية في التعليم و التدريب الذكي، و مدرجين، و مركزين أكاديميين أحدهما مركز الكفاءات التعليمية و يضم مركز اختبارات، و وحدة دعم التعليم، و وحدة إرشاد أكاديمي و مصادر تعلم، و الآخر عبارة عن مركز الكفاءات الإكلينيكية و يتكون من 8 معامل إكلينيكية تعليمية ومركز للمحاكاة مصممة لتحاكي واقع الممارسة الإكلينيكية في المستشفيات والمؤسسات الصحية, كما يوجد في مبنى الكلية مكتبة للطلاب مجهزة بمصادر تعليمية تخصصية، و مركز دعم الحياة(BLS) للتعلم و التدريب، و مكاتب مجهزة لأعضاء هيئة التدريس و الإداريين ، و قاعة ترفيهية للطلاب تحتوي على أحدث وسائل الترفيه التي تتناسب مع احتياجات الطلاب.

وأبان معاليه أن كلية التمريض تضم 4 أقسام أكاديمية رئيسة و هي: قسم التمريض الباطني الجراحي، وتمريض صحة الأمومة والطفولة، وقسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية والعقلية، وقسم إدارة و تعلم التمريض، مبينًا أن الكلية تقدم برامج البكالوريوس حيث يمنح الطالب فيه الدرجة في التمريض العام، وبرنامج ماجستير ويقدم 7 برامج كتمريض و إدارة و تعلم التمريض: تمريض الباطني الجراحي للكبار، وتمريض صحة الطفولة، وتمريض صحة الأمومة، وتمريض القبالة، وتمريض صحة المجتمع، وتمريض الصحة النفسية والعقلية، كما تمنح الكلية درجة الدكتوراه في فلسفة التمريض حيث إنه برنامج الدكتوراة الأول والوحيد في المملكة.

من جانبها نوهت عميدة كلية التمريض الدكتورة مي بنت محمد الراشد إلى أن تشريف سمو أمير منطقة الرياض يعد فخرًا لمنسوبي الكلية و تأكيدًا على اهتمام الدولة - رعاها الله - في كل ما من شأنه تطوير الخدمات العلمية و الطبية البحثية، مشيرةً إلى أن الكلية تهدف لإعداد كوادر وطنية تمريضية ذات كفاءة عالية في رعاية المرضى مؤهله علميًا لممارسة المهنة في المؤسسات الصحية والخدمات المجتمعية المتعددة، و إعداد برامج تطوير مهارات التعامل مع المشكلات الصحية والتي تمكن الطلبة من إدراك و تحليل و تفسير حالات المرضى، و تنمية قدرة الحكم على الحالات السريرية من خلال الاستقصاء العلمي والتفكير النقدي والتحليل المنطقي المبني على البراهين، وتطوير مهارات التعلم المستمر الشخصي والمهني من خلال مسايرة التقدم.

و في ختام تصريحها أكدت الدكتورة الراشد أن ما تمر به المملكة في عهد الخير و النماء ليعكس حرص و اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحقيق نهضة شاملة في كافة القطاعات و منها قطاعي التعليم و الصحة ،من خلال مشاريع تنموية تعود بالنفع على أبناء و بنات وطننا الغالي، مثمنةً حرص معالي مدير الجامعة و متابعته لكافة مراحل هذا المشروع، معربةً عن شكرها و تقديرها لمنسوبي الكلية على جهودهم المخلصة التي أسهمت في تحقيق مرحلة جديدة في المجال التعليمي، والبحثي، والتدريب الصحي في هذا التخصص على مختلف المستويات العلمية و الأكاديمية.

// انتهى //

13:34ت م

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