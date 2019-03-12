

مكة المكرمة 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

دشّن مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري اليوم، خطة تعزيز وتطوير العمل الميداني في مرحلتها الثانية، بحضور قيادات العمل الإداري والميداني بالفرع.

وثمّن العمري ما تجده شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعم غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله-، مؤكداً على كافة العاملين الالتزام بتنفيذ المهام المناطة بهم وفق ما جاء في الخطة المعتمدة من ديوان الرئاسة العامة، مراعين في ذلك الرفق والنصح وإظهار شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما جاء في الأدلة الشرعية والأنظمة المرعية، موضحاً أن العمل الميداني سيشهد -بإذن الله-، حضوراً ميدانياً من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع الميادين العامة.

وأشاد مدير عام الفرع بالدعم الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرقي بمستوى العمل الميداني والإداري.

يذكر أن الخطة تضمنت انطلاق الدوريات الميدانية من مواقعها الميدانية في كلاً من مدينة مكة المكرمة وجدة والطائف، لتكثيف العمل الميداني من حيث انتشار وتغطية الدوريات الميدانية على نطاقات أكبر وتواجد الأعضاء الميدانيين في ميادين العمل خلال فترة عملهم.

// انتهى //

13:34ت م

0104





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة تدشّن خطة تعزيز وتطوير العمل الميداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.