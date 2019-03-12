سياسي / ماكرون يبدأ من جيبوتي جولة إفريقية



جيبوتي 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، جولة إفريقية، حيث وصل جيبوتي مساء أمس.

والتقى ماكرون بنظيره رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر غيلله، وبحثا العلاقات الثنائية، وسبل دعمها.

كما التقى ماكرون، قائد القاعدة العسكرية الفرنسية في جيبوتي (وهي الأكبر في بلد أجنبي).

ويفترض أن يتوجه ماكرون إلى إثيوبيا، ليلتقي هناك قادة الاتحاد الإفريقي، ثم يتوجه إلى كينيا، آخر محطة في رحلته، التي يختتمها الخميس. ويشارك خلالها في قمة المناخ "كوكب واحد" ويوقع اتفاقات بقيمة ثلاثة مليارات يورو.

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13:31ت م

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