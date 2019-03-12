السعودية اليوم / تحطم طائرة تابعة للبحرية الصينية ومقتل طيارين اثنين



بكين 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

أعلنت وزارة الدفاع الصينية في بيان لها، مقتل طيارين اثنين، جراء تحطم طائرة تابعة للبحرية الصينية، خلال أعمال تدريب جرت اليوم.

ووفقًا للبيان، فقد تحطمت الطائرة في منطقة ليدونج لي، ذاتية الحكم، على جزيرة هاينان الجنوبية. وجرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

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13:21ت م

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