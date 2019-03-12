السعودية اليوم / الجيش اللبناني يستأنف إقفال المعابر غير الشرعية مع سوريا



بيروت 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

واصل الجيش اللبناني عملية قطع الطريق على أي محاولة للإخلال بأمنه، خصوصًا عبر المعابر غير الشرعية ما بين لبنان والأراضي السورية.

وأفادت التقارير الأمنية اليوم أنّ ورشة فنية تابعة للجيش اللبناني استأنفت اليوم عملها لإقفال جميع المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا في منطقة البقاع الشمالي، بالسواتر الترابية، وذلك في سبيل ضبط الحدود، ومنع دخول المتسللين الإرهابيين.

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13:15ت م

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