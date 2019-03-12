السعودية اليوم / "حدد فكرة مشروعك" دورة تدريبية بالعارضة



العارضة 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

نظمت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة ممثلة في قسم البرامج التنموية، بالشراكة المجتمعية مع معهد "ريادة الأعمال الوطني" بجازان أمس، دورة تدريبية بعنوان "حدد فكرة مشروعك"، وذلك بقاعة التدريب بالجمعية.

وأوضح المدير التنفيذي للمشروع يحيى سفياني، أن الدورة التي شارك فيها أكثر من ٣٠ مدرباً هدفت إلى نشر ثقافة العمل الريادي والحر بين المشاركين، وتعريفهم بكيفية تأسيس المشروعات الصغيرة والناشئة المبتكرة، إضافة إلى تمكين الشباب لتحديد أفكار مشروعات مدروسة ومنتقاة، مبيناً أن برنامج الدورة تناول التعريّف بفكرة المشروع وأهمية أن تكون إبداعية وقائمة على أسس موضوعية وواقعية، وكيف تحول فكرة مشروعك إلى فرصة لمشروع استثماري رائد، إضافة إلى التعرف على طرق تحليل أفكار المشروعات بحيث تكون قابلة للتطبيق والتطور والنمو.

وأشار إلى أن الدورة تأتي ضمن برنامج "اصنع مشروعك" الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب الطموح ممن تنطبق عليهم الشروط بامتلاك مشاريعهم الخاصة، وذلك عبر حزمة من الخدمات التي تقدمها الجمعية تشمل التأهيل والمساعدة على تحديد فكرة المشروع الناجح والتدرب على مهارات العمل الحر، وتسهيل مرحلة التمكين، مفيداً أن البرنامج حظي بقبول واسع وتزايد في إعداد المتقدمين للاستفادة من المشروع وما تقدمه الجمعية من برامج ضمن منظومة العمل الخيري التنموي الرامية إلى تقديم برامج اجتماعية متخصصة تواكب رؤية المملكة 2030 يتم تنفيذها بالشراكة المجتمعية وتعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتأهيل الشباب لممارسة العمل الحر عبر مجموعة برامج متنوعة ما بين التجارية والخدمية وصيانة الجوالات.

// انتهى //

13:15ت م

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