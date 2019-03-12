السعودية اليوم / مجلس الجمعيات التعاونية ينظم اجتماع تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية



الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

نظمت الأمانة العامة لمجلس الجمعيات التعاونية أمس, الاجتماع التأسيسي لطالبي تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية, وذلك في فندق ذواري بالرياض.

وهدف الاجتماع إلى توحيد وتنسيق جهود الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمملكة من خلال شراء واستيراد وتصدير البضائع والسلع الاستهلاكية محليًا وخارجيًا، لتحقيق أسعار منافسة في السوق المحلي، وكما تسعى لتوفير المخازن والمستودعات المركزية في شتى مناطق المملكة لتحقيق معايير السلامة الغذائية، كما تستهدف ضمن مهامها أعمال التعبئة والتغليف وخطوط التصنيع والإنتاج الغذائي، وتسويق منتجات الجمعيات التعاونية في مختلف منافذ البيع في السوق المحلي وتحقيق مستهدفات برنامج مكافحة التستر من خلال زيادة وانتشار القطاع التعاوني الاستهلاكي وتوطين الوظائف وتوفير فرص عمل للسعوديين في هذا القطاع الحيوي.

وأكد عضو مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية رئيس اللجنة الاستهلاكية خالد عقال أن تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية تأتي لتلبية احتياجات القطاع التعاوني الاستهلاكي بالمملكة، حيث عملت لجنة الجمعيات الاستهلاكية التي شكَّلها مجلس الجمعيات التعاونية خلال العام الماضي على إنشاء مركز للشراء الموحد وتم من خلال اللجنة توحيد الشراء لـ 15 جمعية تعاونية من مختلف مناطق المملكة بقيمة مشتريات تتجاوز 14 مليون ريال وتمكنت الجمعيات التعاونية المشاركة من توفير سلع استهلاكية أساسية بأسعار منافسة ومخفضة للمستهلك، وهذه التجربة أكدت أن تأسيس جمعية استهلاكية مركزية ضرورة ملحة للقطاع التعاوني الاستهلاكي ليؤدي دوره الاقتصادي والتنموي بشكل فعال.

من جانبه أوضح رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبد الله كدمان أن مجلس الجمعيات التعاونية يسعى من خلال استراتيجيته إلى دعم أعمال القطاع التعاوني في المملكة بمختلف مجالاته، ومن خلال المبادرة لتفعيل أهداف الجمعيات التعاونية ونشر ثقافة العمل التعاوني بالمملكة، مؤكدًا أن القطاع التعاوني يسعى لمواكبة رؤية المملكة 2030 من خلال تشجيع ودعم إنشاء جمعيات تعاونية جديدة ورفع عدد الجمعيات التعاونية من (253) حاليا إلى (1000) جمعية تعاونية خلال خمس سنوات وإلى (2000) جمعية في عام 2030م، حيث إن الهدف من رفع عدد الجمعيات التعاونية هو توفير فرص عمل متوقعة للمواطنين والمواطنات تقارب الـ (200) ألف فرصة عمل في 2030م والمساهمة في الناتج المحلي للمملكة.

// انتهى //

13:03ت م

0098





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس الجمعيات التعاونية ينظم اجتماع تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.