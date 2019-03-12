السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض يعزي في وفاة فيصل المبارك وزوجته // للصحف فقط //



الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة قائد ابتدائية الوقف بمحافظة شقراء فيصل بن مبارك المبارك وزوجته - رحمهما الله - إثر حادث سيارة تسبب بوفاتهما وإصابة أبنائهم المرافقين لهما.

وسأل سموه الله - عز وجل - في اتصال أجراه بذوي الفقيد وأسرته، أن يرحمهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان، متمنياً سموه الشفاء العاجل للأبناء.

من جهتها أعربت أسرة الفقيد عن بالغ تقديرها وامتنانها لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدمه في ميزان حسناته.

‏// انتهى //

13:02ت م

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