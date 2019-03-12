السعودية اليوم / "الأرصاد" تنّبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران



نجران 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية،وفرصة هطول أمطار رعدية،على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً،وتشمل نجران ومحافظات شرورة،وحبونا,وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة لها.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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12:59ت م

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