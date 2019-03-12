شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة جواهر بنت نايف ترعى إطلاق ديوانية المرأة الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز آل سعود ، يعتزم مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بالشرقية إطلاق ديوانية المرأة الاقتصادية وهي مبادرة شهرية تعنى بدعم وتطوير مجتمع الأعمال والنهوض بدور المرأة فيه، والمساهمة في رفع مستوى المشاركة الاقتصادية للمرأة في المنطقة وفقاً لرؤية المملكة 2030 في دعم وتطوير مجتمع الأعمال.

وستقام الفعالية في مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بمدينة الدمام يوم الأربعاء 20/3/2019م من الساعة 7 :00 وحتى 9:00 مساءً.

وتمثل المبادرة حلقة وصل لسيدات الأعمال ورائدات الأعمال الصغيرة لتبادل الخبرات و المنافع، حيث صممت هذه المبادرة لاحتواء كافة شرائح المجتمع من النساء، بالإضافة إلى استعراض المنصات والاستراتيجيات التي تدعم المرأة في نشاطاتها الاقتصادية وكيفية الاستفادة منها.

وتم اختيار محور النقاش للديوانية الافتتاحية عن أهمية نشر ثقافة "العمل الإضافي" حيث سيتم تسليط الضوء على طاقات الأفراد وهواياتهم والتي يمكن توظيفها لنجعل من هوايتك دخل إضافي يساوي دخلك الحالي أو أكثر, والتي تقدم مزايا عدة لطالب العمل وصاحب المنشئة على حد سواء من توفير رواتب وعماله وما يترتب عليه , بالإضافة إلى زيادة مدخول الفرد لضمان رخاء العيش, وسيتم إيصال هذا النقاش من خلال متحدثين ذو خبرة في مجال الاقتصاد و تأسيس المشاريع ,وسيصاحب اللقاء معرض لشركات يتم التواصل معهم لتوفير وظائف بدوام جزئي ,وتتلخص المخرجات للمتلقي من الديوانية بفكرة و بالإضافة إلى وجود شركات تستقطب طالبي عمل بدوام جزئي.