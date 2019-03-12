شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة قائد شاحنة تعرض لكسر في الجمجمة والان نبدء بالتفاصيل
وكان المصاب قد وصل لطوارئ مستشفى ظلم العام وهو يعاني من إصابات ونزيف بالرأس، حيث قدمت له الإسعافات الأولية وإيقاف النزيف وتقديم الرعاية الطبية التي ساهمت بفضل الله في استقرار الحالة.
وبينت إجراءات الكشف الأولية تعرض المصاب لكسر في قاع الجمجمة، بما أستدعى تكليف فريق طبي لنقل الحالة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.
ورافق الفريق الطبي المصاب للإشراف على حالته، حتى تم إدخاله لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وتقديم الرعاية الطبية لها.
يذكر أن مستشفى ظلم العام يقدم خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من 60 مركز وقرية وهجرة، إضافة للمسافرين، حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسة منها طريق "الطائف - الرياض" السريع وطريق الحجاز القديم وطريق الجنوب الجديد "ظلم - الخرمة".
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