اخبار السعوديه

إنقاذ حياة قائد شاحنة تعرض لكسر في الجمجمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة قائد شاحنة تعرض لكسر في الجمجمة والان نبدء بالتفاصيل

تمكن فريق طبي بمستشفى ظلم العام، من إنقاذ حياة قائد شاحنة بعد أن تعرض لإصابة بالغة بالرأس خلال محاولة تغيير إطار الشاحنة.

وكان المصاب قد وصل لطوارئ مستشفى ظلم العام وهو يعاني من إصابات ونزيف بالرأس، حيث قدمت له الإسعافات الأولية وإيقاف النزيف وتقديم الرعاية الطبية التي ساهمت بفضل الله في استقرار الحالة.

وبينت إجراءات الكشف الأولية تعرض المصاب لكسر في قاع الجمجمة، بما أستدعى تكليف فريق طبي لنقل الحالة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

ورافق الفريق الطبي المصاب للإشراف على حالته، حتى تم إدخاله لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وتقديم الرعاية الطبية لها.

يذكر أن مستشفى ظلم العام يقدم خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من 60 مركز وقرية وهجرة، إضافة للمسافرين، حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسة منها طريق "الطائف - الرياض" السريع وطريق الحجاز القديم وطريق الجنوب الجديد "ظلم - الخرمة".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ حياة قائد شاحنة تعرض لكسر في الجمجمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا