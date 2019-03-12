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محافظ المجاردة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهري
متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - المجاردة
نقل محافظ المجاردة يحيى بن عبد الرحمن آل حموض، اليوم, تعازي القيادة لذوي الشهيد الوكيل رقيب محمد عبدالله علي الشهري، الذي استشهد في الحد الجنوبي.
وأوضح آل حموض لدى زيارته مجلس العزاء, يرافقه رئيس مركز خاط علي بن ناصر الطارقي, وعدد من القيادات الأمنية, أن شهادته وسام على صدورنا جميعاً, داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.
من جانبهم, أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي, مؤكدين أنهم جميعا فداء لتراب وطننا ضد أي معتدٍ.
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