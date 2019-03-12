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السعودية للكهرباء تُناقش مشاريع مبتكرة لاستغلال الرماد الكربوني وإنتاج الكهرباء من حركة المياه
متابعات الخليج 365 - الرياض
ناقش عدد من المتخصصين في الشركة السعودية للكهرباء مجموعة من المشاريع المبتكرة في مجال صناعة الطاقة الكهربائية، التي من بينها مشروع استخراج المعادن من الرماد الكربوني الناتج عن احتراق الوقود بمحطات التوليد، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية من حركة المياه، إضافة إلى مشاريع أخرى متنوعة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل “بلورة مشاريع التوليد” ضمن برنامج صناعة الأعمال الجديدة خلال ملتقى حاضنة طاقة الابتكار في الشركة بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) التي عُقدت مؤخراً.
وركزت المشاريع، على تصنيع قطع الغيار بتقنية الهندسة العكسية، والاستفادة من تقديم خدمات الورش الفنية، واستخراج المعادن من الرماد الكربوني، واستثمار المياه والمنتجات المصاحبة لعمليات التوليد، وإنتاج الكهرباء من حركة المياه، والوحدات المتقاعدة.
حضر ورشة العمل نائب الرئيس التنفيذي للتوليد في “السعودية للكهرباء” المهندس خالد الطعيمي ورؤساء قطاعات التوليد وموظفيها في مناطق الأعمال، وعدد من مديري المحطات، ومستشار في الطاقة، ومستشارين مال وأعمال، ومستشارين قانونيين، وطالبات من قسم إدارة الأعمال في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
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