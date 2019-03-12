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فيديو.. الأبطال في الحد الجنوبي.. هيبة وعزيمة وإصرار وثبات
متابعات الخليج 365 - الرياض
يصطف الجنود الأشاوس من منسوبي القوات المسلحة المرابطين على الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي، بإقدام ورباطة جأش، وشجاعة متناهية من أجل حماية الوطن ومقدساته، والعمل على تحقيق أمنه واستقراره؛ لينعم مواطنوه ومن يعيش على أرض المملكة بالسلامة والاطمئنان.
بطولات تتجلى في العزم والإصرار على دحر العدو الباغي، وسحق كل مَن تسول له نفسه الاقتراب من حدود هذا الوطن.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم “جنودنا فخر أوطاننا”، مقاطع فيديو تظهر تضحيات واستبسال الأبطال في الحد الجنوبي، وردع الأعداء وسحقهم وإعادتهم إلى جحورهم خاسرين خاسئين.
وظهر خلال أحد المقاطع، اثنان من المرابطين في الحد الجنوبي، وكلهم عزم وإصرار على سحق الأعداء قبالة حدود الوطن.
دقائق من الصمت والتركيز والصبر في رصد العدو، بعدها سمع صوت الطلقات تصم الآذان لتنطلق من فوهة بندقية الجندي البطل المرابط في الجنوبي، في صدر العدو.
إنها لحظات من العزم والإصرار والصبر والثبات، تجسد معاني التضحية والفداء والثبات في أطهر بقاع الأرض قاطبة، للذود عن حياض الوطن والدين والعرض، والدفاع عن الأمة بأسرها، فهنيئاً للأبطال هذه الأمجاد.
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