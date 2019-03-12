«وكالة الابتعاث»: فتح الترشيح لجائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين والموهوبين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت وكالة وزارة التعليم لشؤون الابتعاث، اليوم (الثلاثاء)، فتح باب الترشيح لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين بدورتها السادسة. أعلنت وكالة وزارة التعليم لشؤون الابتعاث، اليوم (الثلاثاء)، فتح باب الترشيح لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين بدورتها السادسة. وأوضحت الوكالة أن الجائزة تهدف إلى تشجيع المخترعين والموهوبين والمبتعثين، داعية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة للمزيد من المعلومات عبر الرابط التالي (http://kingprize.sa).



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