شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان ينظم رحلة ترفيهية للأطفال المعاد تأهيلهم في مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الاثنين)، رحلة ترفيهية للأطفال اليمنيين المجندين المعاد تأهيلهم إلى الأماكن السياحية والتاريخية في محافظة مأرب، ضمن الدورة الأولى من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.

وشملت الرحلة معبد أوام، وعرش بلقيس، اللذين يعود تاريخهما إلى 8 آلاف عام قبل الميلاد، إضافة إلى سدي مأرب القديم والحديث وبعض المزارع في وادي عبيدة.

وتهدف الرحلة إلى تعريف الأطفال بالآثار والأماكن السياحية التي تزخر بها محافظة مأرب، إضافة إلى قضائهم وقتاً من المرح يساعدهم على التفريغ النفسي للتخفيف من الصدمات التي تأثروا بها خلال فترات تجنيدهم القسري.

Advertisements

وعبر الأطفال المستفيدون عن سعادتهم الكبيرة لتعرفهم على تاريخ بلادهم وأهميته، شاكرين الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز من أجل إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية التي افتقدوها طويلاً.

صور