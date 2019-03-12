السعودية اليوم / محافظ المجاردة ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب " الشهري "



محايل 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

نقل محافظ المجاردة يحي بن عبد الرحمن آل حموض, تعازي القيادة لذوي الشهيد الوكيل رقيب محمد عبد الله علي الشهري الذي استشهد في الحد الجنوبي.

وأوضح آل حموض لدى زيارته مجلس العزاء اليوم, يرافقه رئيس مركز خاط علي بن ناصر الطارقي وعدد من القيادات الأمنية, أن شهادته وسام على صدورنا جميعا, داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

من جانبهم, أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي, مؤكدين أنهم جميعا فداء لتراب الوطن ضد أي معتد.

// انتهى //

12:29ت م

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