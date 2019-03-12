السعودية اليوم / " فن مواجهة الجمهور" .. ورشة عمل في المعهد الصناعي بنجران



نجران 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

نظم المعهد الصناعي الثانوي بنجران اليوم، بالتعاون مع معهد المئوية بالمنطقة، ورشة عمل بعنوان "فن مواجهة الجمهور" ضمن سلسلة مبادرة "برؤيتنا نرتقي"، وذلك بمقر المعهد.

وتهدف الورشة التي قدمها المهندس عوض آل مشرف، لتدريب وتنمية مهارات متدربي المعهد في فن الحديث والحوار والنقاش عند مواجهة الجمهور.

وتضمنت الورشة عدة محاور منها كيفية التغلب على الخوف من مواجهة الجمهور، والاستعداد لمواجهة الجمهور، وإظهار المعرفة بالموضوع، والاهتمام بلغة الجسد، والثقة بالمعلومات المعروضة، وممارسة تمارين التنفس، والمحافظة على الهدوء، وتمارين عملية في فن الإلقاء، وتدريب عملي في فن مواجهة الجمهور.

// انتهى //

12:28ت م

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