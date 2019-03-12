السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تشارك في المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر لرعاية الموهوبين والمتفوقين بالقاهرة



الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

تشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر لرعاية الموهوبين والمتفوِّقين في القاهرة المقام خلال الفترة 14 – 16مارس 2019م تحت شعار (نحو رؤية عالمية لرعاية الموهوبين والمتفوقين) وذلك بستة من طالباتها المتفوقات والموهوبات من مختلف كليات الجامعة وهن: بيان بنت عبدالله الحرير، وأشواق بنت محماس العتيبي، وغادة بنت زياد الناصر، وفاطمة بنت ملاقي الصامل، وآمال بنت علي العشاق، وندى بنت شاهر الشهري.

ويأتي المؤتمر للإسهام في منح الطلاب الموهوبين الفرصة لتنمية مواهبهم الفكرية، كما سيتضمن العديد من الندوات وورش العمل والمعارض والمحاضرات والجلسات العلمية والمناقشات في عدد من القضايا المرتبطة باكتشاف ورعاية المتفوقين والموهوبين بالعالم العربي والإسلامي، وذلك بمشاركة أكاديميين وأصحاب قرار في مجال القراءة والموهبة بالإضافة إلى متحدثين بارزين من بينهم وزراء تربية ومتخصصون وباحثون من جامعات ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا من مختلف الدول العربية والأجنبية.

//انتهى//

12:28ت م

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