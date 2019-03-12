سياسي / رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة رسمية إلى ماليزيا



كوالالمبور 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

بدأ رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن- زيارة رسمية اليوم، إلى ماليزيا، تستغرق ثلاثة أيام، يعقد خلالها قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن زيارة الرئيس مون إلى ماليزيا، تأتي بعد الزيارة التي قام بها إلى بروناي لمدة ثلاثة أيام، حيث يقوم الرئيس حاليًا بجولة تشمل ثلاث دول، من بينها كمبوديا أيضًا.

يذكر أن ماليزيا، وكمبوديا، وبروناي، من الدول العشر الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).

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12:27ت م

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