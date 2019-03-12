السعودية اليوم / المياه الوطنية تطبق خطة ذاتية رفعت نسبة تغطية المياه المحلاة بمحافظة الخبر لـ 82%

الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

أعلنت شركة المياه الوطنية بدء ضخ المياه المحلاة إلى أحياء جنوب محافظة الخبر "الخزامى - النورس - الواحة - التعاون - التحلية - الماسية - عين السيح - جنوب غرب الأنابيب - بغلف"، بكميات تقدر بـ 11.5 ألف متر مكعب يوميًا، وتغطية ما يقارب 19 مليون متر مربع من مساحة العقارات دون أي زيادة في الكميات اليومية من قطاع الإنتاج، وذلك بعد تبني الإدارة خطة ذاتية توسعية وتنظيمية في أحياء جنوب محافظة الخبر.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي بن دبشي الشراري أن الضخ جاء عقب الانتهاء من مشروع إنشاء خط رئيس قطره 600 ملم بتكلفة 11 مليون ريال ربط بالخط الناقل لقطاع الإنتاج والتابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التي ساهمت بجهودها التنسيقية في إيصال الخدمة للشبكة العامة للأحياء التسعة من الخزان التشغيلي بحي الخزامى، مبينًا أنه ساهم في تدفق كميات المياه لما يقارب 60 ألف نسمة بانسيابية وبضغوط مناسبة تتلاءم مع الضغوط العامة بالشبكة، ولا تؤثر على ما يضخ للأحياء الأخرى في محافظة الخبر.

وبيّن المهندس الشراري أن الأحياء التسعة كانت في السابق تتغذى من أربعة آبار تشغيلية بكميات تقدر 11 ألف متر مكعب يوميًا في مدة 24 ساعة تشغيلية للبئر الواحدة يوميًا، بينما أصحبت تتغذى حاليًا على 11.5 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة الصالحة للشرب، لترتفع بذلك الرقعة الجغرافية المغطاة بالمياه المحلاة في محافظة الخبر من 69.5 % إلى 82%.

وكشف أن عدد العقارات والمنشآت المستفيدة من وصول المياه المحلاة جنوب محافظة الخبر بلغ 3265 منشأة يقطنها ما يقارب 60 ألف نسمة متوزعين على تسعة مخططات في جنوب الخبر ، مؤكدًا أن عمليات الضخ بدأت منذ عدة أيام، وكانت خاضعة للاختبار من خلال قياس معدلات الضغوط، والتأكد من عدة نقاط في جميع أنحاء الحي، وذلك بأخذ عينات وقياس نسبها والتأكد من صلاحيتها للشرب من خلال الفرق الهندسية والفنية التي بذلت جهدًا كبيرًا لتنظيم وتجهيز المتطلبات الفنية، والتي أفضت إلى إيقاف الطلب على الآبار والتعويض بضخ المياه المحلاة.

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12:27ت م

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