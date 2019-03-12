سياسي / الرئيس اللبناني يلتقي وفدًا دوليًا زائرًا



بيروت 05 رجب 1440هـ الموافق 12 مارس 2019م واس

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم، في القصر الجمهوري ببعبدا، وفدًا دوليًا زائرًا، يضم كلاً من: وكيل الأمين العام لعمليات السلام، ورئيس إدارة عمليات السلام في مقر الأمم المتحدة جان بيار لاكروا، وقائد قوّات الطوارىء الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" الجنرال ستيفانو ديل كول، وعدد من الضباط الدوليين.

وجرى خلال اللقاء ، تبادل الحديث حول التعاون بين لبنان والأمم المتحدة، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

12:22ت م

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