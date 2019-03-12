سياسي / اعتقال 3 من العناصر الرئيسية في طالبان شمال أفغانستان



كابول 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

اعتقلت قوات الأمن الأفغانية ثلاثة من العناصر الرئيسية في حركة طالبان، خلال عملية قامت بها بإقليم بغلان شمال البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مديرية الأمن الوطني، القول: "إنه تم ضبط العناصر الثلاثة أثناء عملية قامت بها القوات الخاصة التابعة لها.

وأضاف البيان، أن أحد المعتقلين كان عضوًا في شبكة تابعة لطالبان في بغلان، كما قام معتقل آخر باختراق جهاز الشرطة وعمل كضابط تجنيد في قيادة شرطة بغلان، بالاضافة إلى العنصر الثالث، الذي كان يعمل سائقًا، وشارك في أنشطة تدميرية، وفي جمع معلومات متعلقة بالمؤسسات العسكرية والأمنية.

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12:19ت م

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