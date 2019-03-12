السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 120 سلة غذائية في مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب



مأرب 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 120 سلة غذائية، تزن 8 أطنان و 880 كيلو غرامًا، للنازحين في مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب، يستفيد منها 720 فردًا.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

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12:18ت م

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