السعودية اليوم / تقرير أممي: 10 آلاف أسرة تضررت جراء فيضانات أفغانستان



كابول 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

أشار تقرير أممي إلى تضرر قرابة عشرة آلاف أسرة جراء الفيضانات التي ضربت جنوب غرب أفغانستان، خلال الشهر الماضي.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير اليوم، أن 4698 أسرة تضررت جراء الفيضانات، ودُمر أكثر من 4600 منزل بإقليم قندهار جنوب البلاد، مما ترك 33 ألف شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية.

وتابع التقرير، أن الفيضانات دمرت آلاف المنازل وأثرت أيضًا على 2412 أسرة بإلإقليم الجنوبي، بالإضافة إلى 3205 أسر بإقليم فراه غرب البلاد، جميعهم في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.

ووفقا للتقرير الأممي، تدمرت شبكات المياه بما في ذلك الآبار ومستجمعات وخزانات المياه، كما لا تزال خطورة انهيار المزيد من المنازل قائمة نظرًا لارتفاع مستوى المياه في بعض المناطق.

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12:09ت م

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