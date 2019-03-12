السعودية اليوم / محافظ هروب يفتتح المعرض التوعوي لحملة "بكم محافظتي أجمل" بمركز منجد



هروب 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

افتتح محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبده أمس، معرض مركز منجد التوعوي المصاحب لحملة "بكم محافظتي أجمل "، الذي أُقيم بمقر المركز .

وقدم رئيس المركز سعد القحطاني، شرحاً عن المعرض التوعوي والنشاطات التفاعلية والأعمال المصاحبة له ضمن فعاليات الحملة، والمبادرات المنفذة من قبل مركز منجد لرفع مستوى النظافة العامة وتهيئة الأماكن السياحية أمام الزوار والسياح والخطط المستقبلية لتطوير وتأهيل المركز .

وألقى شيخ شمل بني قراد بجبل منجد محمد بن حسين القرادي كلمة خلال افتتاح المعرض أكد خلالها أهمية الحملة التوعوية التي يشهدها المركز لرفع مستوى النظافة العامة ونشر التوعية بين الأهالي من خلال البرامج التوعوية والتفاعلية، التي يتم تقديمها ضمن برامج حملة "بكم محافظتي أجمل"، مشدداً على استفادة الأهالي من برامج الحملة، واستعدادهم التام للمشاركة والمساهمة في تحقيق النجاح لها والتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة .

// انتهى //

12:05ت م

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