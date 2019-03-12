انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 12 طفلاً و10 نساء في قصف لتحالف السعودية شمال اليمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 مارس 2019 11:46 صباحاً - أعلنت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 22 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم في ضربات جوية نفّذها التحالف الذي تقوده السعودية على قرية في شمال اليمن، أمس الاثنين.

وقالت ليز غراندي، منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، نقلاً عن مصادر طبية، إن الهجوم الذي وقع في مديرية كشر في محافظة حجة أسفر عن مقتل 10 نساء و12 طفلاً، وإصابة 30 شخصاً منهم 14 لا تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.

وأوضحت غراندي في بيان: "نُقل الكثير من الأطفال المصابين إلى مستشفيات في مديرية عبس وصنعاء للعلاج، وقد تكون هناك حاجة لإجلاء عدة أشخاص لإنقاذهم"، وفق ما نشرت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء.

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وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لمليشيات الحوثيين أن 23 مدنياً قُتلوا في الضربات الجوية التي نفّذها التحالف الذي تقوده السعودية.

وأودت حرب اليمن بحياة عشرات الآلاف، وشرّدت أكثر من مليوني شخص، ودفعت البلاد إلى شفا المجاعة.

وسيطر الحوثيون المتحالفون مع إيران على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، قائلين إنهم يخوضون ثورة ضد ساسة فاسدين وقوى خليجية تابعة للغرب.

وفي العام التالي، تدخّل التحالف بقيادة السعودية في الحرب في محاولة لإعادة الحكومة المعترف بها دولياً إلى السلطة. ونفّذ آلاف الضربات الجوية ضد الحوثيين، كثيراً ما كانت تصيب مدنيين، لكن التحالف ينفي فعل ذلك، على الرغم من تأكيدات التحقيقات الدولية تكرار انتهاكات التحالف وارتكابهم جرائم حرب.