السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع سلات غذائية لأسر حضرموت

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع سلات غذائية لأسر حضرموت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:37 مساءً, 12 مارس 2019 م المناطق - الرياض قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 850 سلة غذائية، تزن 62 طنًا و 900 كيلو غرام للمعاقات والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجًا في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 5,100 مستفيد.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

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