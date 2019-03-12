شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى حفل تخريج طلاب «ملكية الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل
وثمن مدير عام الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور علي بن حسن عسيري، رعاية سمو أمير المنطقة لهذه المناسبة، مؤكدًا أن هذه الرعاية الكريمة والدعم الكبير لحفل التخرج نتاج سياسة حكيمة ورؤية رشيدة، سارت عليها القيادة الرشيدة - حفظها الله -، مشيرًا إلى أن قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل، يقدم كوكبة جديدة من أبنائه الخريجين ليخدموا الوطن في مسيرته التنموية الشاملة.
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