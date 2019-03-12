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أمير الشرقية يرعى حفل تخريج طلاب «ملكية الجبيل»

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية غدًا، حفل التخرج الذي تقيمه الهيئة الملكية بالجبيل لطلاب قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل، والبالغ عددهم (1506) خريجين، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان، وذلك بمركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

وثمن مدير عام الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور علي بن حسن عسيري، رعاية سمو أمير المنطقة لهذه المناسبة، مؤكدًا أن هذه الرعاية الكريمة والدعم الكبير لحفل التخرج نتاج سياسة حكيمة ورؤية رشيدة، سارت عليها القيادة الرشيدة - حفظها الله -، مشيرًا إلى أن قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل، يقدم كوكبة جديدة من أبنائه الخريجين ليخدموا الوطن في مسيرته التنموية الشاملة.


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