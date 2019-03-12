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الرياض تتدخل لحل أزمة المطلقة الأمريكية.. صفعة على وجه الإعلام المضلل
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
وجهت الرياض صفعة لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بعد محاولاتها لاستغلال قصة المواطنة الأمريكية بيثاني فييرا، ومشكلة السفر التي تواجهها خلال الفترة الماضية.
وتدخلت الحكومة بشكل عاجل في قضية السيدة الأمريكية التي طُلقت من قبل مواطن خلال العام الماضي، حيث كشفت بيثاني فييرا أن الرياض تدخلت لتوفيق أوضاعها بعد انتهاء إقامتها داخل المملكة.
شبكة “إنسايدر” التي تابعت الموضوع منذ كشف صحيفة نيويورك تايمز عن القصة، أكدت أن بيثاني التي تبلغ من العمر 31 عامًا، أطلعت وسائل الإعلام الأمريكية على أحدث المستجدات، حيث تم منحها وضع قانوني للإقامة برفقة ابنتها زينة.
و بفضل إقامتها الجديدة، أصبحت فييرا الآن حرة في السفر خارج البلاد واستخدام حسابها البنكي مرة أخرى، لكنها لن تكون قادرة على اصطحاب ابنتها معها في أي رحلات إلى الولايات المتحدة، لأن والد الفتاة لا يزال وصيها.
فييرا بعد انتقالها إلى المملكة في عام 2011، تزوجت من مواطن سعودي، غير أن الزواج قد انهار في نهاية المطاف وتطلّق الزوجان العام الماضي.
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