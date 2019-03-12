فيديو.. قصة بطل.. يقطر دماً ويمطر الأعداء بوابل من الرصاص بالحد الجنوبي

2019-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر أبطال الحد الجنوبي، وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن والأرض والعرض والدين والحق والأمن بأسرها ضد كل من تسول له نفسه المساس ولو بشبر واحد من هذه الأرض الطاهرة.

وظهر خلال المقطع أحد الجنود الأبطال الأشاوس المرابطين على الحد الجنوبي، وقد جرحت يده جراء المعارك الضارية ضد الحوثيين الإرهابيين.

وخلال المقطع، نظر الجندي البطل إلى يده وهي تقطر دماً وأنشد شعراً خالدًا، خلد من خلاله تضحيات أبطال الحد الجنوبي، في أطهر وأشرف البقاع، أرض العزة والكرامة والشرف.

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إنها قصة من آلاف القصص التي تشهدها ثغور المملكة كل يوم، تضحيات وبسالة وعزم وقوة وإصرار على دحر العدو الباغي، لتتحول ثغور المملكة بأسرها إلى مقابر للأعداء.

إنها أمة العزة والكرامة والمجد والانتصار والأمجاد، أبطال يسطرون التاريخ يوميًّا على ثغور الوطن ببطولات، ندر أن تجد لها في سجلات البطولات والتضحيات مثيلاً.