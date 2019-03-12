2019-03-12

تحذير من القاتل الصامت.. لا يخلو منه منزل في المملكة!

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق مختصون تحذيرات من المبالغة بالبخور في مجالس الأفراح أو اللقاءات الأسرية، والذي يعد قاتلًا صامتًا، يتسلل إلى الصدر وتظهر تأثيراته على المدى البعيد.

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وفي هذا السياق قال أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن “المبالغة بالبخور وتعتيم المجلس أو قاعة الأفراح بأدخنة البخور قد تسبب مشكلات صحية لمرضى الحساسية والربو وحساسية العيون”.

وأضاف الخضيري: “لذا من الأفضل الاعتدال بالبخور أو تعطير المكان قبل حضور الضيوف.

وتابع الخضيري أن الهدف هو أن تكون رائحة المكان جيدة لا أن تتعالى الأدخنة وتعبق بالمكان إلى درجة الحساسية.