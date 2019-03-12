“الشورى” يطالب “المساحة” بالتنسيق مع “السعودية للمهندسين” لوضع ضوابط عمل المكاتب

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

طالب مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم، الهيئة العامة للمساحة، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين، لوضع ضوابط وشروط وآليات عمل المكاتب المساحية الخاصة التي تزاول الأعمال المساحية في المملكة.

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منوها بضرورة تنسيق هيئة المساحة مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في إصدار تنظيمها الجديد.

ومن ناحية أخرى، طالب المجلس، دارة الملك عبدالعزيز – بالتنسيق مع الجهات المعنية – لمضاعفة جهودها المتميزة التي ترمي إلى خدمة تاريخ المملكة العربية السعودية وحضارتها وذلك من خلال دعم إنتاج أفلام وثائقية تاريخية سينمائية عن المملكة.

لافتا إلى ضرورة قيام دارة الملك عبدالعزيز بالنشر في مختلف الوسائل وأن تعمم على الجامعات والجهات الأخرى ذات العلاقة ما توصلت إليه اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية بالدارة من كتابة الأسماء العربية بما يقابلها من الحروف اللاتينية.