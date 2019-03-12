اخبار السعوديه

“الشورى” يطالب “المساحة” بالتنسيق مع “السعودية للمهندسين” لوضع ضوابط عمل المكاتب

0 نشر
mohamad turki 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع “الشورى” يطالب “المساحة” بالتنسيق مع “ للمهندسين” لوضع ضوابط عمل المكاتب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

طالب مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم، الهيئة العامة للمساحة، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين، لوضع ضوابط وشروط وآليات عمل المكاتب المساحية الخاصة التي تزاول الأعمال المساحية في المملكة.

Advertisements

منوها بضرورة تنسيق هيئة المساحة مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في إصدار تنظيمها الجديد.

ومن ناحية أخرى، طالب المجلس، دارة الملك عبدالعزيز – بالتنسيق مع الجهات المعنية – لمضاعفة جهودها المتميزة التي ترمي إلى خدمة تاريخ المملكة العربية السعودية وحضارتها وذلك من خلال دعم إنتاج أفلام وثائقية تاريخية سينمائية عن المملكة.

لافتا إلى ضرورة قيام دارة الملك عبدالعزيز بالنشر في مختلف الوسائل وأن تعمم على الجامعات والجهات الأخرى ذات العلاقة ما توصلت إليه اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية بالدارة من كتابة الأسماء العربية بما يقابلها من الحروف اللاتينية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الشورى” يطالب “المساحة” بالتنسيق مع “السعودية للمهندسين” لوضع ضوابط عمل المكاتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا