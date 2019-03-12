الان تتابع «الخليج 365» تكشف احتياح تعليم الطائف من المشرفين والمشرفات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: كشفت مصادر “الخليج 365” احتياج الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف من المشرفين والمشرفات في الادارات والمكاتب (بنين وبنات) للعام القادم 1440/1441 هـ. وكان المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي قد دشن برنامج التشكيلات الإشرافية “تشكيل” لاستقبال طلبات المرشحين والمرشحات للتشكيلات الإشرافية بحضور المساعد للشؤون المدرسية محمد النفيعي. Advertisements ويعد برنامج تشكيل الأول من نوعه ومواكبا للتقنية الحديثة وبشكل تقني وشفاف بالإضافة إلى صدور تعميم التشكيلات الإشرافية.

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