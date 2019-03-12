“المرور” تطلق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية والتى تم إطلاقها بناء على توجيهات وزير الداخلية، حيث قام وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز بإعطاء بعض التوجيهات الى الإدارة العامة للمرور بإطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية، وفى السطور التالية ننشر أهم التفاصيل الخاصة بهذه الخدمة عبر موقعنا نجوم مصرية، تابعونا.

خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

أطلقت الإدارة العامة للمرور خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية، وذلك سوف يكون من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، ومن الجدير بالذكر أن خدمة الإعتراض على المخالفات المرورية سوف تُتاح فى منطقة القصيم فقط وذلك فى المرحلة الأولى، على أن يتم إتاحتها فى بقية مناطق المملكة العربية السعودية قبل نهاية العام الحالى 2019 م.

حيث قال اللواء محمد البسامي مدير الإدارة العامة للمرور ؛ أن خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية تأتى ضمن العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة العامة للمرور من أجل أن يساهموا فى الارتقاء بالمنظومة التقنية للمرور، وتهدف هذه الخدمة الى توفير الوقت والجهد على المواطنين الراغبين فى تقديم الاعتراض الإلكتروني على بعض المخالفات المرورية.

ويذكر أنه تم الإعلان عن إطلاق هذه الخدمة فى منطقة القصيم عبر تغريدة قامت بها الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية السعودية على موقع التواصل الإجتماعي” تويتر”.