شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يستعرض جهود المملكة في مكافحة الإرهاب مع البرلمان الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بروكسل)

استعرض وفد من مجلس الشورى، مع البرلمان الأوروبي، جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومحاربة تمويله.

وأطلع الوفد أعضاء البرلمان الأوروبي على الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في المجالات الإغاثية والإنسانية في اليمن، ودعمها المستمر للاجئين السوريين.

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جاء ذلك خلال اجتماع وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمير الدكتور خالد بن عبدالله، مع البرلمان الأوروبي أمس (الاثنين)، برئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بيير أنتونيو بانزيري، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى مقر البرلمان في بروكسل، كما اجتمع وفد المجلس بعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي وهم بيتر كورومباتشيف وخوسي إيغناسيو وواجد خان وبارونيس موبارك وجانلوك تشافهاوزيز وريزارد تشارنسكي وجيل بارنيو.

وشهدت الاجتماعات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والحوار بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي.

حضر الاجتماعات أعضاء مجلس الشورى الدكتور نايف الرومي وهدى الحليسي، والدكتور مساعد الفريان، ورئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي.